Житель Улан-Удэ получил условный срок за организацию в своей квартире наркопритона

Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в организации наркопритона в своей квартире. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия.

Как сообщает transsibinfo.com, было установлено, что с января по май 2021 года обвиняемый употреблял наркотики в своей квартире, также к нему приходили знакомые-наркоманы. В прокуратуре уточнили, что подсудимый ранее был поставлен на учет в наркодиспансер Башкирии.

По решению суда нарушитель получил два года лишения свободы условно. Также ему предстоит пройти обязательный курс лечения у нарколога.

Приговор еще не вступил в силу.