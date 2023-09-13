Криминал 13 сентября 2023, 15:13 Житель Улан-Удэ поджег дом с бывшей женой и детьми

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В Улан-Удэ задержали местного жителя, который поджег дом своей бывшей возлюбленной с двумя детьми. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Республике Бурятия.

Женщина рассталась с благоверным из-за его пьянства и безделья. Но он не смирился с разрывом и постоянно просил ее вернуться. В итоге он решился поджечь стоявший у дома диван. Когда он вспыхнул и огонь перекинулся на здание, мужчина ушел.

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Совершенно случайно пожар заметили жильцы, они успели покинуть дом через окно. Поджигателя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

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