Житель Уфы убил знакомого на улице из-за ссоры

Жителя Уфы задержали по подозрению в убийстве знакомого мужчины. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

По предварительным данным, участники происшествия выпивали неподалеку от продуктового магазина. В результате у них произошел конфликт и один из мужчин ударил ножом второго. После этого убийца скрылся.

Его нашла служебная собака по следам крови. Он был ранен во время драки, которая закончилась убийством.

Оба мужчины были судимы. Сейчас предполагаемый убийца задержан, возбуждено уголовное дело.