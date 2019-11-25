Житель Уфы ограбил полицейского и пойдет под суд

49-летний уфимец напал на полицейского на остановке общественного транспорта.

В результате стычки преступник похитил у сотрудника правоохранительных органов телефон. Также злоумышленник нанес мужчине телесные повреждения, когда тот пытался вернуть обручальное кольцо.

По факту инцидента завели уголовное дело. На данный момент его направили для рассмотрения в суд.