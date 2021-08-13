Житель Уфы напал на полицейских с ножом и гирей

В Уфе полицейскому пришлось применить табельное оружие во время задержания злоумышленника, который напал на сотрудников с ножом и гирей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Поступил звонок от жителя города о том, что во дворе одного из домов по улице Менделеева неизвестный мужчина повредил его автомобиль. Сотрудники ППС приняли меры по задержанию злоумышленника. Вооруженный кухонным ножом и небольшой гирей мужчина успел нанести повреждения еще одной иномарке», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что злоумышленник проигнорировал законные требования сотрудников полиции убрать нож. Помимо этого, он попытался напасть на правоохранителей.

В результате одному из полицейских пришлось сделать предупредительный выстрел из табельного оружия в безопасном направлении. Но и это не усмирило мужчину. Тогда полицейский произвел выстрел на поражение — в брюшную полость. Сотрудники полиции сразу вызвали скорую помощь. В каком сейчас состоянии преступник, не уточняется. В ведомстве добавили, что проводится проверка, также устанавливаются обстоятельства произошедшего.