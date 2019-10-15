  • Житель Уфы два года насиловал девочку-иностранку

    15 октября 2019, 21:12

    Ирина Нагайникова

    44-летнего жителя Уфы подозревают в изнасиловании девочки, не достигшей 14 лет. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном СУ СК РФ.

    Мать девочки обратилась в полицию, когда узнала о произошедшем.

    По версии следствия, мужчина неоднократно насиловал девочку в 2017 и 2018 годах. Потерпевшей не было 14 лет, она являлась гражданкой другого государства, временно проживавшей в России.

    Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства преступления.