Криминал 05 мая 2023, 15:29 Житель Удмуртии зарезал своего знакомого на пилораме

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Житель села Шаркан республики Удмуртии зарезал своего приятеля на пилораме, мотивом для убийства стала ревность. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, местный житель отправился на пилораму, где проживала его возлюбленная со своим мужчиной. Подозреваемый ударил соперника ножом, от полученных ранений потерпевший скончался.

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Отмечается, что по факту убийства следователи возбудили уголовное дело.