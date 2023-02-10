Криминал 10 февраля 2023, 18:29 Житель Удмуртии тайно взял кредит на свою тещу и присвоил деньги

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Жителя Воткинска заподозрили в краже. По предварительным данным, 29-летний мужчина взял кредит на свою тещу и присвоил деньги. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По версии следователей, злоумышленник гостил у 61-летней тещи. В какой-то момент он взял у пострадавшей телефон, скачал приложение мобильного банка и оформил в нем кредит на 80 тысяч рублей. Деньги он перевел себе на банковскую карту и потратил на собственные цели.

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Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет заключения.

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