10 февраля 2023, 18:29
Житель Удмуртии тайно взял кредит на свою тещу и присвоил деньги
Жителя Воткинска заподозрили в краже. По предварительным данным, 29-летний мужчина взял кредит на свою тещу и присвоил деньги. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
По версии следователей, злоумышленник гостил у 61-летней тещи. В какой-то момент он взял у пострадавшей телефон, скачал приложение мобильного банка и оформил в нем кредит на 80 тысяч рублей. Деньги он перевел себе на банковскую карту и потратил на собственные цели.
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Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет заключения.
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Кражи
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