Криминал 02 июня 2023, 18:43 Житель Удмуртии предстанет перед судом за убийство знакомого

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В Удмуртии перед судом предстанет житель поселка Яр, который обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, в апреле этого года мужчины распивали спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. В результате конфликта обвиняемый начал избивать приятеля, от полученных травм потерпевший скончался.

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Отмечается, что мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.