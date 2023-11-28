28 ноября 2023, 16:16
Житель Удмуртии предстанет перед судом за хранение партии героина
Правоохранители Удмуртии задержали 40-летнего жителя Сарапульского района, который хранил у себя дома более 200 граммов героина. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Следствие установило, что задержанный работал оптовым курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Он собирался сбывать вещества через специальные тайники.
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За содеянное мужчине грозит до 20 лет колонии.
Наркотики
Удмуртия
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