Криминал 04 августа 2023, 15:27 Житель Удмуртии предстанет перед судом из-за двух погибших в пожаре людей

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Суд рассмотрит дело жителя города Ижевска, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум своим знакомым. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, в конце мая мужчина выпивал алкоголь в компании двух своих знакомых, ночью он уснул на втором этаже дома с непотушенной сигаретой. В результате этого произошел пожар, в котором погибли два человека.

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Отмечается, что обвиняемому может грозить до четырех лет лишения свободы.