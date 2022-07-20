Житель Удмуртии пойдет под суд за сокрытие убийства

Жителя Уфы заподозрили в укрывательстве преступления. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

По версии следователей, мужчина вместе со своей возлюбленной и 45-летним знакомым распивали алкоголь. В какой-то момент между женщиной и гостем развязался конфликт, из-за которого она несколько раз ударила оппонента ножом. От полученных травм тот погиб на месте.

Злоумышленники решили закопать тело в саду. Спустя месяц труп удалось обнаружить. Против пары возбудили уголовное дело.