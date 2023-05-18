Криминал 18 мая 2023, 23:55 Житель Удмуртии похитил странные иконы у своего знакомого

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Житель Удмуртии ограбил своего знакомого из села Сюмсей. Он украл у пострадавшего старинные иконы. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Преступление злоумышленник совершил в апреле 2023 года. Он распивал алкоголь у своего знакомого. В какой-то момент он приметил старинные иконы и решил их украсть. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Иконы мужчина сдал в ломбард в Ижевске, а деньги потратил на собственные нужды. Спустя время подозреваемого задержали, а иконы вернули владельцу.