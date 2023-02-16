Криминал 16 февраля 2023, 16:36 Житель Удмуртии погиб в драке на почве ревности

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Житель Сарапула до смерти избил 35-летнего знакомого. Причиной драки послужила ревность. Об этом сообщил Izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

Как выяснили следователи, мужчины распивали алкоголь в доме на улице Озерной 11 февраля. В какой-то момент они поссорились на почве ревности к сожительнице хозяина квартиры. Мужчины вышли в подъезд, чтобы решить конфликт. Однако злоумышленник ударил хозяина квартиры в голову. От полученной травмы оппонент погиб на месте происшествия.

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Спустя время полицейским удалось задержать подозреваемого. Сейчас он находится под стражей.

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