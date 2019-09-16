Житель Удмуртии поджег из мести дом знакомой вместе с детьми

Свой жестокий замыслел он реализовал ночью 14 сентября.

По данным правоохранителей, подозреваемый поругался со знакомой по телефону. Во время словесной перепалки он пригрозил женщине, что подожжет ее дом.

Когда потерпевшая прибыла на место, она увидела, что знакомый действительно осуществил угрозу и скрылся. На тот момент в помещении находились ее дети и подруга, которая за ними приглядывала. В результате никто не пострадал. Огонь нанес ущерб частному дому и надворным постройкам.

Подозреваемого задержали. Теперь ему грозит лишение свободы сроком на пять лет, сообщил сайт «Дни.ру».