Криминал 23 марта 2023, 19:18 Житель Удмуртии может угодить в тюрьму на 15 лет за убийство инвалида

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Жителя Игринского района Удмуртии подозревают в убийстве знакомого. Погибший был инвалидом второй группы, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Удмуртии.

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По данным следствия, мужчины распивали алкогольные напитки, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина схватил нож и ударил приятеля в живот. Затем раненый мужчина отобрал нож и нанес обидчику два удара. От полученных ранений он скончался. Теперь обвиняемого ждет суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.