Житель Удмуртии, кинувшийся на полицейского с отверткой, получил срок

Житель Удмуртии попал в тюрьму за нападение на полицейского и избиение своей супруги, написал сайт IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

26 декабря 2020 года в селе Какмож женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее нетрезвый муж ведет себя агрессивно. На место прибыл участковый, и буйный мужчина напал на него с отверткой. Полицейский пресек атаку.

Помимо прочего, в середине ноября прошлого года этот гражданин ударил жену табуретом по голове. По решению суда его отправили в колонию-поселение на восемь месяцев.