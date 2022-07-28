Житель Удмуртии избил свою малолетнюю падчерицу

Мужчина из Удмуртии жестоко избил свою малолетнюю падчерицу. Вавожский районный суд приговорил его к заключению. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

Злоумышленник на протяжении полутора лет регулярно избивал девочку, а также совершал «иные насильственные действия». При этом ребенок не давал серьезных поводов для издевательств. В результате пострадавшая столкнулась с серьезными психологическими проблемами. Мужчину приговорили к семи годам заключения в исправительной колонии строгого режима.