Житель Тверской области сядет в тюрьму за подготовку теракта

Жителя Тверской области приговорили к 16 годам тюрьмы за подготовку теракта 9 мая в этом году. Об этом сообщил RT.

По данным сайта «Аргументы и факты», мужчину признали виновным в изготовлении и хранении оружия и боеприпасов, подготовке к теракту, призывах к экстремизму и убийстве.

Мотивом теракта было желание дестабилизировать органы власти. Также из хулиганских побуждений мужчина убил незнакомого человека.

Большую часть срока преступник проведет в колонии строгого режима.