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    28 июля 2021, 18:56

    Житель Тверской области сядет в тюрьму за подготовку теракта

    Дарья Морозова

    Жителя Тверской области приговорили к 16 годам тюрьмы за подготовку теракта 9 мая в этом году. Об этом сообщил RT.

    По данным сайта «Аргументы и факты», мужчину признали виновным в изготовлении и хранении оружия и боеприпасов, подготовке к теракту, призывах к экстремизму и убийстве.

    Мотивом теракта было желание дестабилизировать органы власти. Также из хулиганских побуждений мужчина убил незнакомого человека.

    Большую часть срока преступник проведет в колонии строгого режима.