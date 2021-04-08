Житель Тверской области напал на полицейских с ножом

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, который напал на полицейских. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

По данным издания, накануне сотрудники полиции приехали в поселок Новозавидовский за буйным мужчиной, на поведение которого поступила жалоба. Правоохранители посадили его в служебное авто, однако он достал нож и напал на стражей правопорядка. Мужчина ударил одного полицейского в голову, а другого — в шею и спину, после чего сбежал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.