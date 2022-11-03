Житель Туапсе убил возлюбленную из ревности | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 22:18 Житель Туапсе убил возлюбленную из ревности

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Ревнивый житель Туапсе прикончил свою возлюбленную в порыве ревности. Кроме того, до задержания он успел поранить себя и нового возлюбленного своей пассии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ситуация произошла 1 ноября. Злоумышленник убил свою бывшую девушку, которая отказалась возобновлять с ним отношения. После он напал на ее нового парня и ударил его ножом в шею. Пострадавший сумел сбежать и попросил помощи. Его жизнь удалось спасти.

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Спустя время сотрудники полиции задержали злоумышленника, который успел порезать себя ножом. Против него возбудили уголовное дело.

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