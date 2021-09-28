Житель Томска совершил налет на банки в Петербурге

Мужчину, которого подозревают в двух разбойных нападениях на офисы кредитных организаций, задержали в Санкт-Петербурге. Злоумышленник оказался жителем Томска. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

Первое нападение мужчина совершил еще в декабре прошлого года. Второй раз он пошел на ограбление в апреле 2021 года. В первом банке на улице Белы Куна мужчина, угрожая пистолетом, выкрал 450 тысяч рублей. Во второй раз сотрудница банка на улице Стачек успела вызвать охрану. Следователи задержали злоумышленника, им оказался 38-летний уроженец Томска. Во время обыска в квартире у подозреваемого обнаружили газовый пистолет, патроны и кастет.

«В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.