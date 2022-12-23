Криминал 23 декабря 2022, 15:33 Житель Томска получил срок за нападение с ножом на жену

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Мужчина ударил ножом жену в Томске. Суд приговорил его к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

Происшествие случилось возле работы женщины. Супруг ждал ее там, чтобы поговорить. Но в итоге испытал «чувство личной неприязни и ненависти», ударил потерпевшую ножом в спину и скрылся.

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Мужчину осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он отправится в тюрьму на пять лет и девять месяцев.

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