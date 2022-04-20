Житель Тольятти зарезал мужчину ножом в результате небольшого конфликта

Житель Тольятти получил удар ножом в бок после небольшого словестного конфликта. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Самарской области.

Ситуация произошла ночью на бульваре Орджоникидзе Автозаводского района. Злоумышленник задел пострадавшего локтем, после чего возник большой словестный конфликт. Подозреваемый отреагировал на него радикально: он ударил мужчину ножом в спину.

Пострадавший обнаружил рану лишь дома. Он обратился в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую помощь. Сотрудники органов возбудили уголовное дело по причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Под следствие попал 35-летний житель Тольятти, который ранее уже отбывал срок за аналогичное преступление, незаконный оборот наркотиков и сбыт краденого. Вину подозреваемый признал.