Криминал 04 июля 2023, 16:32 Житель Тольятти ударил ножом сотрудника ресторана

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Житель города Тольятти ударил ножом охранника ресторана. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщили сотрудники полиции, охранник поругался с посетителем заведения. В какой-то момент между мужчинами завязалась драка. Клиент ударил охранника ножом в бедро, а после уехал на попутке.

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Пострадавшего доставили в больницу. О случившемся в полицию сообщили врачи.

Спустя время удалось задержать подозреваемого. Им оказался 43-летний уроженец соседней республики, незаконно проживающий в России. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».