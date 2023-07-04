04 июля 2023, 16:32
Житель Тольятти ударил ножом сотрудника ресторана
Житель города Тольятти ударил ножом охранника ресторана. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.
Как сообщили сотрудники полиции, охранник поругался с посетителем заведения. В какой-то момент между мужчинами завязалась драка. Клиент ударил охранника ножом в бедро, а после уехал на попутке.
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Пострадавшего доставили в больницу. О случившемся в полицию сообщили врачи.
Спустя время удалось задержать подозреваемого. Им оказался 43-летний уроженец соседней республики, незаконно проживающий в России. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Убийства
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