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    14 июля 2022, 17:43

    Житель Тольятти расплатился поддельной банкнотой

    Арина Бобкова

    Житель Тольятти стал фигурантом уголовного дела. Мужчина расплатился в магазине поддельной купюрой. Об этом сообщил «Царьград».

    Злоумышленник имел в своем распоряжении поддельную банкноту номиналом в пять тысяч рублей. Он отправился в магазин в Автозаводском районе города и расплатился там поддельными средствами.

    В результате его приговорили к одному году и десяти месяцам колонии общего режима за сбыт поддельного банковского билета Центрального банка России.