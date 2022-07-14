Житель Тольятти расплатился поддельной банкнотой

Житель Тольятти стал фигурантом уголовного дела. Мужчина расплатился в магазине поддельной купюрой. Об этом сообщил «Царьград».

Злоумышленник имел в своем распоряжении поддельную банкноту номиналом в пять тысяч рублей. Он отправился в магазин в Автозаводском районе города и расплатился там поддельными средствами.

В результате его приговорили к одному году и десяти месяцам колонии общего режима за сбыт поддельного банковского билета Центрального банка России.