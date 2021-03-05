Житель Тольятти ограбил цветочный магазин, чтобы помириться с девушкой

Задержан мужчина, который ограбил цветочный магазин. Он хотел подарить цветы своей девушке. Об этом сообщило ИА Nation News.

В полицию обратилась продавщица магазина. Она рассказала, что мужчина вбежал в магазин, оттолкнул ее, схватил цветы и скрылся. Злоумышленника задержали неподалеку от магазина. Мужчина объяснил, что хотел подарить цветы своей девушке, чтобы помириться с ней.

Часть украденных букетов он подарил случайным женщинам на улице. Сейчас вор-романтик задержан.