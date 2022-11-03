Житель Тобольска выловил краснокнижного осетра на 481 тысячу рублей | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 17:32 Житель Тобольска выловил краснокнижного осетра на 481 тысячу рублей

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Житель Тобольска выловил особь краснокнижного осетра. Своими действиями он нанес ущерб природе в 481 тысячу рублей. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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Ситуация произошла 15 сентября. Мужчину задержали сотрудники полиции на 551-м километре реки Иртыш. Он занимался незаконным выловом ценной рыбы. У него в лодке обнаружили сеть и одного сибирского осетра. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных и водных биоресрусов, занесенных в Красную книгу РФ.