13 марта 2023, 18:39
Житель Тюменской области застрелил мужчину в придорожном кафе
В Тюменской области недалеко от поселка Винзили местный житель застрелил одного из посетителей придорожного кафе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.
По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 25-летний подозреваемый схватил пистолет и выстрелил 34-летнего мужчину.
Реклама
От полученных ранений потерпевший скончался до прибытия медиков. Нападавший задержан.
Реклама
Преступления
Реклама
Реклама