Криминал

13 марта 2023, 18:39

Житель Тюменской области застрелил мужчину в придорожном кафе

Читать 360tv в

В Тюменской области недалеко от поселка Винзили местный житель застрелил одного из посетителей придорожного кафе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 25-летний подозреваемый схватил пистолет и выстрелил 34-летнего мужчину.

Реклама

От полученных ранений потерпевший скончался до прибытия медиков. Нападавший задержан.

Реклама

Преступления

Реклама

Реклама