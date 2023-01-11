11 января 2023, 17:30
Житель Тюменской области зарезал мужчину во время ссоры
Житель Тобольска Тюменской области смертельно ранил ножом мужчину в одном из развлекательных заведений города. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал регионального управления СК.
По данным следствия, 1 января обвиняемый отдыхал в местном кафе. Между ним и другим мужчиной возник конфликт, в результате которого 18-летний молодой человек нанес не менее двух ножевых ранений потерпевшему.
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От полученных ударов мужчина скончался. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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