Житель Тюменской области забил пенсионера до смерти

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на региональный СК.

Ночью 17 октября подозреваемый выпивал у себя дома в компании односельчан, в которой был и 62-летний потерпевший. Возникла пьяная ссора, в ходе которой хозяин дома забил пенсионера до смерти. Молодого человека задержали. Ему грозит до 15 лет.