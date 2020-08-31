Житель Тюменской области взял деньги за убийство. Киллером он так и не стал, но получил срок за мошенничество

Суд приговорил жителя Тюменской области к условному сроку за мошенничество. Мужчина взял 11 тысяч рублей за убийство человека, но на преступление так и не пошел. На заседании он признал вину и раскаялся.

Заседание по делу 33-летнего жителя Заводоуковска проходило в Калининском районном суде Тюмени, сообщил 72.ru со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры города.

Во время расследования выяснилось, что подсудимый взял у знакомого 11 тысяч рублей осенью 2019 года. За эти деньги он пообещал убить человека. Встреча мужчин прошла в здании тюменского железнодорожного вокзала. После передачи денег «киллер» скрылся, а суммой распорядился по своему усмотрению. Никакого убийства совершать он не стал.

В итоге мужчину задержали и признали виновным в мошенничестве. При этом суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние и наличие малолетних детей. Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам условного срока с испытательным периодом в три года. Еще ему запрещено переезжать или устраиваться на другую работу. В пресс-службе не уточнили, что грозит заказчику убийства.