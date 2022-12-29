Криминал 29 декабря 2022, 14:32 Житель Тюменской области убил человека из-за ревности

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Местный житель Тюменской области напал с ножом на мужчину из-за ревности к своей сожительнице. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал СК России по региону.

Нападавший распивал алкогольные напитки в компании малознакомого мужчины в селе Новолокти, после чего между ними произошел конфликт на фоне ревности обвиняемого к своей сожительнице.

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Мужчина нанес потерпевшему не менее 14 ударов ножом, ранения оказались смертельными.

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