Криминал 27 марта 2023, 14:44 Житель Тюменской области случайно убил сожительницу, узнав об измене

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Житель Тобольска Тюменской области случайно убил свою сожительницу после того, как узнал об измене. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Ситуация произошла в июле 2022 года. Злоумышленник вместе с возлюбленной расписал алкоголь. В какой-то момент он узнал о том, что женщина ему изменила.

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Мужчина ударил ее по лицу, женщина упала и ударилась головой о косяк двери. Испугавшись, злоумышленник привел ее в чувства, после чего пара продолжила застолье. Однако утром пострадавшая не проснулась. Женщину госпитализировали, но спустя неделю она погибла от отека мозга.

Суд приговорил злоумышленника к году заключения.