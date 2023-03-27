27 марта 2023, 14:44
Житель Тюменской области случайно убил сожительницу, узнав об измене
Житель Тобольска Тюменской области случайно убил свою сожительницу после того, как узнал об измене. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
Ситуация произошла в июле 2022 года. Злоумышленник вместе с возлюбленной расписал алкоголь. В какой-то момент он узнал о том, что женщина ему изменила.
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Мужчина ударил ее по лицу, женщина упала и ударилась головой о косяк двери. Испугавшись, злоумышленник привел ее в чувства, после чего пара продолжила застолье. Однако утром пострадавшая не проснулась. Женщину госпитализировали, но спустя неделю она погибла от отека мозга.
Суд приговорил злоумышленника к году заключения.
Убийства
Избиения
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