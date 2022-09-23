Житель Тюменской области прикончил супругу за нежелание сажать картошку | 360°

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Житель Тюменской области прикончил супругу за нежелание сажать картошку

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Жителя Тюменской области приговорили к заключению за убийство жены. Причина конфликта заключалась в том, что женщина отказалась сажать картошку. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ситуация произошла в мае этого года. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина решил посадить картошку и попросил помочь свою супругу. На его просьбу женщина ответила отказом. После этого фигурант дела избил пострадавшую и несколько раз ударил ее кухонным ножом в область живота. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

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В ходе допроса мужчина признал свою вину. Его приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима.

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Убийства

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