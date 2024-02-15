Криминал 15 февраля 2024, 14:30 Житель Тюменской области получил условный срок за сожжение собственной квартиры

Читать 360tv в

Жителя Тобольска, который случайно сжег квартиру при приготовлении наркотиков, осудили на три года условно. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы Тюменской области.

В сентябре 2023 года мужчина начал готовить на плите наркотик, а потом уснул. В это время жидкость в кастрюле выкипела и залила огонь. Проснувшись, хозяин квартиры поджег сигарету, и произошел взрыв.

Реклама

Обвиняемый вину признал.

Авторы: