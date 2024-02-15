15 февраля 2024, 14:30
Житель Тюменской области получил условный срок за сожжение собственной квартиры
Жителя Тобольска, который случайно сжег квартиру при приготовлении наркотиков, осудили на три года условно. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы Тюменской области.
В сентябре 2023 года мужчина начал готовить на плите наркотик, а потом уснул. В это время жидкость в кастрюле выкипела и залила огонь. Проснувшись, хозяин квартиры поджег сигарету, и произошел взрыв.
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Обвиняемый вину признал.
Приговоры
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