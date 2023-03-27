27 марта 2023, 14:33
Житель Тюменской области получил срок за расстрел троих знакомых
В Тюменской области осудили жителя деревни Иземеть Тобольского района, который стрелял в троих своих знакомых. Двое из них погибли от полученных ранений. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Как установили сотрудники органов, преступление произошло в ночь на 24 августа 2022 года. Пять мужчин распивали алкоголь. В какой-то момент злоумышленник решил выстрелить в одного из собутыльников, однако тот успел скрыться. Тогда подсудимый выстрелил из ружья в остальных гостей. В результате двое мужчин погибли на месте происшествия. Третий выжил.
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Нападавшего приговорили к заключению в колонии строгого режима сроком на 17 лет.
Убийства
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