Криминал 27 марта 2023, 14:33 Житель Тюменской области получил срок за расстрел троих знакомых

Читать 360tv в

В Тюменской области осудили жителя деревни Иземеть Тобольского района, который стрелял в троих своих знакомых. Двое из них погибли от полученных ранений. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Как установили сотрудники органов, преступление произошло в ночь на 24 августа 2022 года. Пять мужчин распивали алкоголь. В какой-то момент злоумышленник решил выстрелить в одного из собутыльников, однако тот успел скрыться. Тогда подсудимый выстрелил из ружья в остальных гостей. В результате двое мужчин погибли на месте происшествия. Третий выжил.

Реклама

Нападавшего приговорили к заключению в колонии строгого режима сроком на 17 лет.