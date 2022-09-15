Житель Тюменской области по неосторожности устроил пожар в 97 домах | 360°

Все новости

Армия

15 сентября 2022, 16:55

СБУ вербует выехавших на подконтрольную Киеву территорию — Рогов

Происшествия

15 сентября 2022, 16:55

Число пострадавших при падении беспилотника в Ставрополье увеличилось до восьми

Реклама

Эксклюзив

15 сентября 2022, 16:48

ВСУ пытались высадиться на Кинбурнской косе, чтобы спасти секретные документы США

Подмосковье

15 сентября 2022, 16:43

Почти 100 стадионов откроется для жителей в Подмосковье в следующем году

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:37

Украину обвинили в необоснованном обстреле Запорожской АЭС

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:33

США передадут Украине передовые ракеты

Мир

15 сентября 2022, 16:31

ВСУ попытались атаковать Красный Лиман со стороны деревни Щурово — WarGonzo

Подмосковье

15 сентября 2022, 16:29

Школу на улице Захарова в Коломне достроят в декабре

Мир

15 сентября 2022, 16:28

Тайваньский вопрос стал для Джо Байдена краеугольным камнем в отношениях с сенатом и Китаем

Криминал

15 сентября 2022, 16:22

Житель Тюменской области по неосторожности устроил пожар в 97 домах

Читать 360tv в

Мужчина пойдет под суд, после того, как по его вине в Тюменской области сгорело 97 домов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина незаконно провел электричество в свой частный дом. Из-за его ошибки проводка загорелась, огонь перекинулся сначала на его дом, а потом и на соседние. 

Реклама

«В результате пожара уничтожено 97 строений в Бачелино. В одном из жилых домов пострадал мужчина, он получил ожоги второй и третьей степени», — рассказали в прокуратуре.

Реклама

Пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама