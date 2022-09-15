Житель Тюменской области по неосторожности устроил пожар в 97 домах | 360°

Криминал 15 сентября 2022, 16:22 Поделиться Telegram

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Viber Житель Тюменской области по неосторожности устроил пожар в 97 домах

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Мужчина пойдет под суд, после того, как по его вине в Тюменской области сгорело 97 домов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина незаконно провел электричество в свой частный дом. Из-за его ошибки проводка загорелась, огонь перекинулся сначала на его дом, а потом и на соседние.

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«В результате пожара уничтожено 97 строений в Бачелино. В одном из жилых домов пострадал мужчина, он получил ожоги второй и третьей степени», — рассказали в прокуратуре.

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