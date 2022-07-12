Житель Тюменской области избил возлюбленную за то, что она налила ему мало алкоголя

Житель Тобольска сломал ребро своей возлюбленной. Причиной послужил тот факт, что женщина налила ему недостаточно алкоголя. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.

Избиение произошло в шестом микрорайоне Тобольска. Медики сообщили сотрудникам полиции о том, что к ним поступила 52-летняя женщина с переломом ребра.

«Выяснилось, что травму ей причинил сожитель. Находясь в комнате общежития, женщина налила ему спиртного, но мужчине показалось, что налила мало, и он нанес ей несколько ударов по грудной клетке», — сообщили в ведомстве.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 33-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».