Житель Тюменской области избил и ограбил женщину на свидании | 360°

Криминал 02 ноября 2022, 13:02 Житель Тюменской области избил и ограбил женщину на свидании

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Мужчина избил и ограбил женщину в Тюменской области. Это произошло во время свидания у нее дома, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда

Установлено, что тюменец приехал в гости к жертве пьяным и стал требовать у нее деньги.

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«После отказа мужчина принялся бить девушку головой об пол, наступил ей ногой на шею так, что она не могла дышать», — рассказали в пресс-службе суда.

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Также злоумышленник укусил потерпевшую и угрожал ей ножом. В конце он украл у женщины золотые украшения и мобильный телефон, после чего скрылся.

Суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы. Сам он утверждает, что пострадавшая якобы отдала ему телефон добровольно. Также преступник заявил, что похитил золотую цепочку после того, как ее владелица его оскорбила.