30 мая 2023, 17:14
Житель Тюмени зарезал пенсионерку, у которой снимал квартиру
Житель Тюмени убил пожилую женщину, у которой снимал жилье. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
По версии следствия, 26 мая пенсионерка пришла в собственную квартиру по улице Самарцева для проверки электросчетчиков. Арендатор схватил нож и нанес пожилой женщине не менее семи ударов, от полученных ранений пострадавшая скончалась.
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Отмечается, что обвиняемого задержали в городе Салехарде и доставили в Тюмень.
Преступления
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