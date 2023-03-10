Криминал 10 марта 2023, 07:33 Житель Тюмени взял в заложники продавца круглосуточного магазина Мужчина в Тюмени взял продавца магазина в заложники, его освободила Росгвардия

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В Тюмени мужчина ворвался в круглосуточный магазин и, угрожая ножом, взял продавца в заложники. Специальный отряд быстрого реагирования освободил сотрудника и схватил налетчика, рассказала пресс-служба Уральского округа Росгвардии.

Местные жители позвонили в полицию около двух часов ночи и сказали, что неизвестный мужчина взял в заложники продавца круглосуточного магазина на улице Александра Протозанова. Бойцы Росгвардии и полиции оцепили территорию. На место приехали руководители правоохранительных органов и экстренных служб.

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«Сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

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После операции магазин обследовали специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН со служебными собаками. Отдел полиции № 7 УМВД России по Тюмени возбудил уголовное дело по части второй статьи 206 Уголовного кодекса России «Захват заложника». Напавшему грозит до 15 лет тюрьмы.

Мужчина до задержания успел записать видео из магазина, ролик опубликовал паблик «Подслушано в Салехарде». Он показал заложника, нож, свой порезанный палец и капли крови. РБК рассказал, что в начале нападения жильцы дома, где находится магазин, услышали похожий на взрыв хлопок.