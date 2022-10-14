Житель Тюмени выкрал из магазина сыр и шоколад, чтобы продать их | 360°

Криминал 14 октября 2022, 18:00 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Житель Тюмени выкрал из магазина сыр и шоколад, чтобы продать их

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Житель Тюмени ограбил магазин. Он выкрал оттуда пять кусков сыра, несколько упаковок с шоколадом, йогурты и примерно 30 киндер-сюрпризов. Об этом сообщил NashGorod.ru.

Награбленное злоумышленник решил продать. Он выставил товары на улице и продавал их случайным прохожим. Вырученные средства мужчина потратил на свои нужды. Ущерб от его действий составил около шести тысяч рублей.

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Спустя время подозреваемого задержали сотрудники полиции. Мужчина признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело.

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