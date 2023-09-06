Криминал 06 сентября 2023, 19:33 Житель Тюмени убил приятеля во время застолья

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В Тюмени правоохранители завели уголовное дело на местного жителя, причастного к смерти мужчины. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Случай произошел накануне в квартире многоэтажного дома на улице Верхнетарманской. Во время застолья обвиняемый нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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В настоящий момент злоумышленник задержан. Расследование дела продолжается.