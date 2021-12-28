Житель Тюмени убил человека на спор и попытался скрыть труп

19-летний житель Тюменской области на спор убил незнакомого мужчину. Тело он попытался спрятать в болоте. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

Преступление удалось раскрыть спустя шесть лет, оно произошло в 2015 году. В момент убийства злоумышленник находился под воздействием алкоголя и заявил, что смог бы убить человека. Вместе со своим знакомым осужденный предложил пьяному 50-летнему незнакомцу подвести его, после чего избил его и закончил дело лопатой. Труп он спрятал в болоте.

«В Тюменской области вынесен приговор по делу об убийстве человека на спор. 26-летний житель села Абатское признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений, а его 32-летний сообщник — в пособничестве», — заявили в ведомстве.