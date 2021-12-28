Житель Тюмени убил человека и спрятал труп в болото

В Тюменской области 19-летний молодой человек убил незнакомого мужчину, а труп спрятал в болоте. Случилось это после спора с другом шесть лет назад, написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

По данным следствия, преступление произошло в 2015 году, когда участникам убийства было 19 и 26 лет соответственно. Во время распития спиртных напитков между ними завязался разговор о том, смогли бы они убить человека. После этого друзья начали искать жертву.

«Приятели встретили пьяного 50-летнего мужчину, которой шел домой из гостей. Его предложили подвезти. В безлюдном месте убийца избил жертву, а затем попытался задушить, но не смог», — уточнили в прокуратуре.

Злоумышленник решил добить прохожего лопатой, а труп сбросить в болото. Раскрыть преступление правоохранителям удалось лишь в 2021 году. Сам убийца показал место, где находятся останки человека.

Суд назначил виновному в совершении убийства 17 лет лишения свободы, а его пособнику — 14 лет. Родным погибшего присудили пять миллионов рублей компенсации.