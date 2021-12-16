Житель Тюмени рассказал, что попытался убить знакомого из пистолета

Житель Тюмени признался в том, что попытался застрелить своего знакомого. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления по Тюменской области.

Ситуация произошла 13 мая 2021 года. Между 36-летним обвиняемым и его жертвой 1987 года рождения завязался конфликт. После этого мужчина достал пистолет и минимум десять раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного, травматического оружия. Затем он покинул место происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».