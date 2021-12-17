Житель Тюмени проведет в колонии девять лет за аварию с двумя погибшими

Городской Калининский районный суд вынес решение по делу 34-летнего жителя села Шорохово Исетского района Тюменской области. Мужчина отправится в исправительную колонию общего режима на девять лет.

Также его лишили водительских прав на два с половиной года за нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, что повлекло смерть двух лиц, рассказали в прокуратуре области.

ДТП случилось летом. Житель Шорохово на автомобиле своей невесты Chevrolet Aveo приехал в областной центр для работы в такси. Он развозил пассажиров на протяжении всей ночи. Утром мужчина вернулся в съемное жилье для отдыха. Он поспал около часа, а затем и начал пить алкоголь, пишет nashgorod.ru.

«Ближе к вечеру, примерно 16 часов, тюменец решил вернуться в деревню. Но по дороге передумал и развернулся, чтобы поехать в Тюмень. При подъезде к городу на 192 километре трассы он оказался на встречной полосе, где столкнулся с Volkswagen Passat. В транспортном средстве находились жители Курганской области», — уточняется в материалах уголовного дела.

В результате аварии брат водителя скончался на месте, супруга умерла в машине скорой помощи, не доехав до больницы. Сам виновник ДТП рассказал, что уснул за рулем и оказался на встречке.