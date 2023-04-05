Криминал 05 апреля 2023, 14:20 Житель Тюмени получил условный срок за нападение на полицейского

Читать 360tv в

Житель Тюменской области напал на сотрудника органов. За это злоумышленника приговорили к условному сроку. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Преступление мужчина совершил в сентябре 2022 года. Сотрудники полиции нашли злоумышленника в пьяном состоянии и помогли ему добраться до медицинского учреждения. Там один из правоохранителей попросил осужденного надеть бахилы, на что тот ударил его кулаком по лицу.

Реклама

Сам мужчина заявил, что не помнит случившегося, однако согласился с обвинениями. Его приговорили к условному заключению сроком на год.