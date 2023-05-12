12 мая 2023, 20:07
Житель Тюмени получил срок за убийство трехмесячной дочери
Жителя Тюмени приговорили к сроку за убийство трехмесячной дочери. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Тюменской области.
Преступление мужчина совершил 20 октября 2022 года. Злоумышленник во время застолья избил кулаками и металлической трубой сначала свою сожительницу, а после набросился на их общую дочь. От полученных травм младенец погиб на месте происшествия.
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Нападавшего приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима.
Убийства
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